В стране и мире Сход грунта сломал пополам два дома под Нижним Новгородом Ян Брацкий Никто из жильцов в результате ЧП не пострадал, на первое время они разместились у соседей. © Фото: МЧС России Читайте нас на: Два дома пострадали из-за схода грунта в Нижегородской области. О случившемся сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. «В субботу поступила информация о сходе грунта в селе Караулов Кстовского района. В результате повреждены стены двух личных домов, из них одного нежилого дома. Погибших и пострадавших нет», - приводит РИА Новости текст сообщения ведомства. В жилом доме зарегистрированы пятеро, но проживает только двое жильцов, отметили в ведомстве. Там уточнили, что люди отказались воспользоваться маневренным жилым фондом и разместились у соседей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика