Ракету «Союз» с британскими спутниками связи установили на стартовый стол Восточного

На стартовый комплекс космодрома Восточный установили ракету-носитель «Союз-2.1б». В настоящее время ее готовят к запуску вместе с британскими спутниками связи OneWeb.

Полет состоится 26 апреля в 01:14 по московскому времени. «Союз» должен вывести на орбиту 36 спутников.

Первый старт ракеты-носителя состоялся в марте. Тогда «Союз» успешно вывел на орбиту 36 космических аппаратов OneWeb. Всего в текущем году «Роскосмос» планирует осуществить восемь запусков с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

OneWeb предназначены для того, чтобы обеспечить наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.