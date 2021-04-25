СМИ: Паль прокомментировал информацию об избиении хоккеиста

Актер Александр Паль опроверг заявления, появившиеся ранее в СМИ, о том, что его задержали после того, как он с друзьями якобы избил хоккеиста молодежки ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы.

«Об этой ситуации слышу впервые», – сказал он в беседе с Life.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актера задержали после того, как он с друзьями якобы избил хоккеиста молодежки ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы.

Как сообщалось, у спортсмена диагностировали серьезные травмы, и сам он предположил, что молодые люди напали него в состоянии алкогольного опьянения.