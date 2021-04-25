Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: Паль прокомментировал информацию об избиении хоккеиста

Олеся Степакова
19:42 25.04.2021
Как сообщалось ранее, пострадавший написал заявление в полицию и правоохранители оперативно задержали подозреваемых, в том числе актера.
СМИ: Паль прокомментировал информацию об избиении хоккеиста
© Фото: Екатерина Чеснокова РИА Новости
Читайте нас на:

Актер Александр Паль опроверг заявления, появившиеся ранее в СМИ, о том, что его задержали после того, как он с друзьями якобы избил хоккеиста молодежки ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы.

«Об этой ситуации слышу впервые», – сказал он в беседе с Life.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актера задержали после того, как он с друзьями якобы избил хоккеиста молодежки ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы.

Как сообщалось, у спортсмена диагностировали серьезные травмы, и сам он предположил, что молодые люди напали него в состоянии алкогольного опьянения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:14 Спорт
Сборная России одержала победу в медальном зачете ЧЕ по спортивной гимнастике
16:32 В стране и мире
«Попали в глупое положение»: Володин оценил обвинения Чехии в адрес РФ о взрывах в Врбетице
15:21 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что в списке недружественных России стран фигурируют США
14:14 В стране и мире
Минэнерго Белоруссии заявило о взломе хакерами сайта БелАЭС
14:02 В стране и мире
Затонувшая подлодка ВМС Индонезии обнаружена
Популярное
Популярное
Назван неожиданный фактор преждевременной смерти
Россиянам рассказали, что делать при совпадении отпуска с нерабочими днями
Врач назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
Видео
Второе выступление в новом сезоне: какие песни представят участники «Новой звезды»
Видео
Через брод и колючую проволоку: как проходит «Гонка Героев» в Подмосковье
Названа главная ошибка при приготовлении шашлыка
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.