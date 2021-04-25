СМИ сообщили о задержании актера Александра Паля

Российского актера Александра Паля задержали после того, как он с друзьями якобы избил хоккеиста молодежки ЦСКА Кевина Антипова в центре Москвы, передают «Известия».

Как сообщается, у спортсмена диагностировали серьезные травмы, и сам он предположил, что молодые люди напали него в состоянии алкогольного опьянения.

По информации издания, в данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшей драки.