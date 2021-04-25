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В МВД прокомментировали сообщение о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА

Олеся Степакова
14:37 25.04.2021
Ранее в соцсетях появились сообщения о потасовке футбольных фанатов в Нижегородском районе Москвы, в которой участвовало около 150 человек.
В МВД прокомментировали сообщение о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА
© Фото: Stupnikov Alexander, spartak, Globallookpress
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В МВД отреагировали информацию о драке фанатов Спартака и ЦСКА. По информации ведомства, пострадавших в результате потасовки нет.

«Поступали в полицию сообщения о скоплении граждан, но никаких телефонограмм из медучреждений или заявлений о получении телесных повреждений не поступало», – сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее в соцсетях появились сообщения о потасовке футбольных фанатов в Нижегородском районе Москвы, в которой участвовало около 150 человек.

Напомним, что матч «Спартак»-ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля в 16.30, на стадионе в Тушино.

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