«В Европе сильнее нас нет»: тренер оценила победу на ЧЕ сборной России по спортивной гимнастике
Этот чемпионат Европы мы выиграли мощно и громко . Так телеканалу «Звезда» прокомментировала победу на ЧЕ российской сборной по спортивной гимнастике тренер, заслуженный мастер спорта СССР Лидия Иванова.
«В общем, максимум, что возможно было сделать, сделали наши гимнасты. С этим их надо очень поздравить. Еще раз доказали, что в Европе – сильнее нас нет», – добавила она.
Абсолютным чемпионом среди мужчин стал Никита Нагорный, среди девушек – Виктория Листунова.
«Она впервые вышла на взрослый помост, ей только 15 лет», – рассказала Иванова.
По словам тренера, сейчас спортивная гимнастика стала очень сложной и акробатическая подготовка требуется необыкновенная, ее и продемонстрировали наши спортсмены на соревнованиях.
Лидия Иванова также рассказала, что победа на чемпионате Европы – это хороший задел перед летней Олимпиадой в Токио в 2021 году.
Напомним, что сборная России победила в медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в польском Щецине. В копилке российской команды оказались пять золотых наград, семь серебряных, а также одна бронзовая медаль.