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Сборная России одержала победу в медальном зачете ЧЕ по спортивной гимнастике

Олеся Степакова
17:14 25.04.2021
В копилке российской команды оказались пять золотых наград, семь серебряных, а также одна бронзовая медаль.
Сборная России одержала победу в медальном зачете ЧЕ по спортивной гимнастике
© Фото: sportgymrus
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В копилке российской команды оказались пять золотых наград, семь серебряных, а также одна бронзовая медаль.

Среди российских спортсменов Никита Нагорный стал первым в личном многоборье и вольных упражнениях, также дважды стал серебряным призером турнира - в упражнениях на коне и кольцах. Давид Белявский выиграл «золото» в упражнениях на перекладине. Среди девушек Виктория Листунова завоевала золотую медаль в личном многоборье, Ангелина Мельникова - в упражнениях на разновысоких брусьях.

Еще две серебряные медали принесли российской сборной Давид Белявский в личном многоборье и параллельных брусьях,  а также «серебро» выиграла Владислава Уразова в упражнениях на разновысоких брусьях.

На второй строчке соревнований расположилась команда Великобритании, третьими стали швейцарцы.

Следующий чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет Мюнхене в 2022 году в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта

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