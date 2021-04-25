В Депздраве Москвы выяснят все обстоятельства избиения пациентки медсестерами в столичной больнице

В Депздраве Москвы назвали недопустимым поведение медперсонала одной из столичных больниц, после публикации видео, на котором медсестры издевается над пожилой женщиной. Об этом сообщили в департаменте.

«Подобные действия медицинского персонала недопустимы. По результатам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей, к руководству больницы будут применены дисциплинарные», – говорится в сообщении.

В Депздраве также подчеркнули, что, для выяснения всех обстоятельств, на место происшествия выехала служба инспекции.

«По результатам проверки сотрудники, допустившие данную ситуацию, будут отстранены от занимаемых должностей, к руководству больницы будут применены дисциплинарные меры», – отметили в ведомстве.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки возможных издевательствах над пожилой женщиной в московской больнице.

Напомним, что в Сети опубликовали видео, на котором медсестры одной из столичных больниц издеваются над пожилой пациенткой, угрожают ей, после чего начинают бить.

