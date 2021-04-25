Главе СК доложат о проверке издевательств медсестер над пациенткой в Москве

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки возможных издевательствах над пожилой женщиной в московской больнице. Об этом сообщили в СК России.

«Председатель СК России затребовал полный доклад о первых результатах проверочных мероприятий... Он также потребовал досконально изучить ситуацию, тщательно опросить пациентов больницы, в том числе, пожилую женщину, предположительно, пострадавшую от действий медперсонала и в случае подтверждения появившейся информации принять меры в соответствии с действующим законодательством», - говорится в сообщении.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором медсестры одной из столичных больниц издеваются над пожилой пациенткой, угрожают ей, после чего начинают бить.

Департамент здравоохранения Москвы также начал проверку. Как сообщается, в учреждение выехала служба медицинской инспекции и представители Депздрава.