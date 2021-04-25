США временно закрывают посольство и генконсульства в Турции

Посольство и генеральные консульства США в Турции будут закрыты в понедельник и вторник. Это сделано в качестве дополнительных мер предосторожности после заявлений Белого дома о признании геноцида армян в Османскую эпоху. Нуждающимся в экстренной помощи американцам рекомендовали связываться с сотрудниками дипведомств по телефону или электронной почте.

«Демонстрации или протесты могут произойти после заявления Белого дома 24 апреля в память о погибших во время геноцида армян в Османскую эпоху. В качестве меры предосторожности посольство США в Анкаре, генеральное консульство США в Стамбуле, консульство США в Адане и консульское агентство США в Измире будут закрыты для ежедневного обслуживания и визовой поддержки граждан США в понедельник, 26 апреля, и во вторник, 27 апреля», - цитирует РИА Новости текст распространенного релиза.

Гражданам США рекомендовано избегать территорий вблизи посольства и любых людных мест, а также проявлять бдительность и осторожность в местах массового скопления туристов. Сегодня президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. По словам Байдена, цель заявления - не обвинять, а сделать все для того, чтобы произошедшее никогда не повторилось.

Официальная реакция турецкой стороны на заявление о признании США геноцида армян Османской империей не заставила себя ждать. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу полностью отверг заявление Байдена о геноциде армян, назвав его популистским.