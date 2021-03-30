Диетолог назвал продукты, укрепляющие кости

Чтобы с возрастом не возникало проблем с крепостью костей, важно четко отслеживать содержание в организме кальция и витамина D. Об этом рассказал «Звезде» диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Чем больше кальция в костях, тем лучше, поскольку с возрастом он вымывается из организма. От его недостатка начинается остеопороз, который опасен разными осложнениями. Наиболее опасное из них - малотравматичные переломы, например, когда человек спускается по лестнице, падает, и у него перелом шейки бедра», - сказал специалист.

В большом количестве кальций содержится в молочных продуктах - молоке, твороге, сыре - и кисломолочных напитках. Одна порция продукта восполняет суточную потребность. Если человек не любит молочку, стоит больше употреблять в пищу рыбные консервы и овощи, в частности капусту.

«Усвоению кальция в костях и фиксации его в организме помогает витамин D. Он присутствует в большом количестве в жирной морской рыбе, меньше - в яйцах и молоке. Чтобы получить достаточное количество вещества, человеку в день нужно три порции рыбы. Естественным источником получения витамина D является солнце», - пояснил Гинзбург.

Диетолог добавил, что зимой жителям северных широт для поддержания витамина можно употреблять различные препараты. Профилактическая доза - порядка 250 единиц. Помимо усвоения кальция витамин D помогает работе головного мозга и улучшает настроение.