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«Попали в глупое положение»: Володин оценил обвинения Чехии в адрес РФ о взрывах в Врбетице

Олеся Степакова
16:32 25.04.2021
По словам председателя Госдумы РФ, чешская сторона поставила в неловкую ситуацию себя и своих союзников, раздув международный скандал.
«Попали в глупое положение»: Володин оценил обвинения Чехии в адрес РФ о взрывах в Врбетице
© Фото: Государственной Думы ФС РФ
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Председатель Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал обвинения чешской стороны в адрес России о взрывах в Врбетице.

«Так может действовать только страна, не имеющая субъектности в ключевых  вопросах», – написал он с своем Telegram-канале.

Однако, по словам Володина, президент Чехии Милош Земан не побоялся сказать правду в этой ситуации.

«Когда все прогибаются под США, он высказался достаточно объективно», – подчеркнул председатель Госдумы России.

Прага поставила себя в неловкую ситуацию своих союзников из-за обвинений в адрес РФ, добавил Володин.

Ранее МИД РФ сообщил, что у руководства Чехии не было никаких предпосылок обвинять Россию в причастности к взрывам в Врбетице, а также призвал Прагу назвать вооружения, хранившиеся на складах.

Напомним, события во Врбетице произошли осенью 2014 года на складе боеприпасов. Взорвалось порядка 10 тысяч единиц вооружения, в том числе ракеты средней дальности. В результате взрывов погибло два человека. Изначально причиной произошедшего назвали неосторожность при обращении с боеприпасами, однако в апреле 2021 года в Чехии заявили о причастности к инциденту России.

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