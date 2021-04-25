«Попали в глупое положение»: Володин оценил обвинения Чехии в адрес РФ о взрывах в Врбетице

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал обвинения чешской стороны в адрес России о взрывах в Врбетице.

«Так может действовать только страна, не имеющая субъектности в ключевых вопросах», – написал он с своем Telegram-канале.

Однако, по словам Володина, президент Чехии Милош Земан не побоялся сказать правду в этой ситуации.

«Когда все прогибаются под США, он высказался достаточно объективно», – подчеркнул председатель Госдумы России.

Прага поставила себя в неловкую ситуацию своих союзников из-за обвинений в адрес РФ, добавил Володин.

Ранее МИД РФ сообщил, что у руководства Чехии не было никаких предпосылок обвинять Россию в причастности к взрывам в Врбетице, а также призвал Прагу назвать вооружения, хранившиеся на складах.

Напомним, события во Врбетице произошли осенью 2014 года на складе боеприпасов. Взорвалось порядка 10 тысяч единиц вооружения, в том числе ракеты средней дальности. В результате взрывов погибло два человека. Изначально причиной произошедшего назвали неосторожность при обращении с боеприпасами, однако в апреле 2021 года в Чехии заявили о причастности к инциденту России.