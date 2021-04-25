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Назван неожиданный фактор преждевременной смерти

Анна Назайкина
16:18 25.04.2021
Содержащиеся в морепродуктах жирные кислоты способны замедлять процесс старения.
Назван неожиданный фактор преждевременной смерти
© Фото: unsplash
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Ученые из США выявили неожиданный фактор, который влияет на продолжительность жизни. Результаты их исследования были опубликованы в Nature Communications.

Удалось обнаружить, что индекс омега-3 жирных кислот и вероятность преждевременной смерти тесно связаны. Исследовав информацию о 42 тысячах людей из разных стран, специалисты обнаружили: люди с более высоким индексом эйкозапентаеновой, докозапентаеновой и докозагексаеновой кислот имели примерно на 13% меньше шансов столкнуться с преждевременной смертью.

Люди, у которых обнаружили недостаток этих кислот, чаще умирали от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и других причин. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что содержащиеся в морепродуктах кислоты способны замедлять процесс старения.

Ранее ученые составили список из десяти продуктов, которые помогают бороться со старением.

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