Назван неожиданный фактор преждевременной смерти

Ученые из США выявили неожиданный фактор, который влияет на продолжительность жизни. Результаты их исследования были опубликованы в Nature Communications.

Удалось обнаружить, что индекс омега-3 жирных кислот и вероятность преждевременной смерти тесно связаны. Исследовав информацию о 42 тысячах людей из разных стран, специалисты обнаружили: люди с более высоким индексом эйкозапентаеновой, докозапентаеновой и докозагексаеновой кислот имели примерно на 13% меньше шансов столкнуться с преждевременной смертью.

Люди, у которых обнаружили недостаток этих кислот, чаще умирали от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и других причин. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что содержащиеся в морепродуктах кислоты способны замедлять процесс старения.

Ранее ученые составили список из десяти продуктов, которые помогают бороться со старением.