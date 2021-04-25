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В МИД РФ заявили, что в списке недружественных России стран фигурируют США

Анна Назайкина
15:21 25.04.2021
Ранее Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств.
В МИД РФ заявили, что в списке недружественных России стран фигурируют США
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Россия начала формировать список недружественных государств, которым будет запрещено нанимать россиян для работы в дипломатическом представительстве. Сейчас в перечень уже занесены Соединенные Штаты. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Как вы знаете, был опубликован накануне указ президента, который содержит целый ряд мер по исполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий. А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется...Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США», - сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств. В тексте документа утверждается, что количество лиц, которые могут находиться на территории РФ и иметь договоры, будет определяться правительством России. Договоры, которые были заключены до дня вступления указа в силу, подлежат прекращению, если их количество превышает установленное правительством.

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