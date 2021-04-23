Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств. Документ опубликован на официальном сайте президента Российской Федерации.

«Ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения с физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации», - говорится в указе, подписанном президентом России.

В тексте документа утверждается, что количество лиц, которые могут находиться на территории РФ и иметь договоры, будет определяться правительством России. Договоры, которые были заключены до дня вступления указа в силу, подлежат прекращению, если их количество превышает установленное правительством РФ.

Также Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Этим документом с 4 по 7 мая 2021 года включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.