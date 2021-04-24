Сильнейший ветер: в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Вечером субботы в Москву вновь придет сильный ветер, ситуация сохранится до следующего понедельника. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности.

По данным синоптиков, ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается с 21.00 по московскому времени. Предположительно, он продлится до 21.00 понедельника.

Ранее врач-терапевт высшей категории Елена Карякина в беседе со «Звездой» рассказала, как можно снизить метеочувствительность и стать менее зависимым от погоды. Карякина посоветовала регулярные занятия спортом, так как это лучший способ укрепить сосуды, состояние которых оказывает решающее влияние на метеочувствительность.