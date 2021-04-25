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Земан заявил, что намерен выступать за закупку «Спутника V» в случае нехватки других препаратов

Анна Назайкина
12:53 25.04.2021
Ранее чешский лидер неоднократно высказывался о возможности применения российской прививки от COVID-19 в стране.
Земан заявил, что намерен выступать за закупку «Спутника V» в случае нехватки других препаратов
© Фото: Patricio Murphy, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в случае нехватки в стране других препаратов.

«Я буду выступать за использование в Чехии вакцины "Спутник V" в том случае, если в республике будет ощущаться нехватка других, в том числе ныне применяемых вакцин», - сказал чешский лидер.

Ранее Земан уже не раз заявлял о возможности применения российской прививки от COVID-19 в Чехии.

Напомним, что в августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Гамалеи. Как отмечалось, препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.

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