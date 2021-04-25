Земан заявил, что намерен выступать за закупку «Спутника V» в случае нехватки других препаратов
Ранее чешский лидер неоднократно высказывался о возможности применения российской прививки от COVID-19 в стране.
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Президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в случае нехватки в стране других препаратов.
«Я буду выступать за использование в Чехии вакцины "Спутник V" в том случае, если в республике будет ощущаться нехватка других, в том числе ныне применяемых вакцин», - сказал чешский лидер.
Ранее Земан уже не раз заявлял о возможности применения российской прививки от COVID-19 в Чехии.
Напомним, что в августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Гамалеи. Как отмечалось, препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.