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В РФПИ назвали эффективность «Спутника V» по результатам вакцинации

Виктория Ивашечкина
18:00 19.04.2021
Ученые провели исследование, в ходе которого учитывались показатели за период с декабря 2020 года по март 2021 года.
В РФПИ назвали эффективность «Спутника V» по результатам вакцинации
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что эффективность вакцины против коронавируса «Спутник V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.

Подчеркивается, что в соответствующем исследовании учитывались показатели за период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021.

«Заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%. Заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения за сопоставимый период составила 1,1 процент», - отмечается в сообщении РФПИ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что по мере развития прививочной кампании все больше людей желают вакцинироваться от коронавируса российским лекарственным препаратом «Спутник V», который был разработан НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны России.

О регистрации лекарственного препарата стало известно в августе прошлого года. В ходе испытаний вакцина «Спутник V» продемонстрировала высокую эффективность и полную безопасность.

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