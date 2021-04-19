Диетолог рассказал, можно ли испечь безвредный кулич

Если печь куличи с использованием отрубей, ржаной муки и пытаться прочими способами сделать их безвредными, это уже не будет являться традиционной пасхальной выпечкой. Таким мнение со «Звездой» поделился диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, традиционный кулич не принесет вред здоровью, если будет употреблен не вместо основного приема пищи, а после него.

«Мне кажется, куличи пекут не для того, чтобы подправить свое здоровье, а для того, чтобы кайфануть в соответствии с религиозной и нравственной традицией. Здесь очень часто мы хотим услышать: “Давайте возьмем отрубей, добавим туда ржаной муки, ничего больше не положим, вот это испечем в форме кулича, и это будет полезно”. Да, это, может быть, будет более полезно, чем сам кулич, но это не будет куличем», - заявил эксперт.

Гинзбург отметил, что вред любого продукта зависит исключительно от дозы. Однако у некоторых продуктов эта доза оказывается даже меньше, чем традиция их потребления.

«Если вы испекли самый вредный кулич, руководствуясь исключительно соображениями, чтобы это было вкусно, нарядно, празднично, и отрезали очень небольшой кусочек и с наслаждением едите, то что происходит? Вы наслаждаетесь, вы думаете о своих соответствующих событию мыслях, но при это вы никакого вреда себе не наносите», - сказал он.

По словам диетолога, вред будет минимизирован, если кулич будет употреблен не вместо еды, а после нее.

«Все, что для расслабления, для дополнительного кайфа - мы едим после еды. Съесть чего-то вредного меньше, если ты понимаешь, что тебе это можно, это, мне кажется, гораздо лучше, чем что-то там на коленке сочинять, как бы уйти от всех рисков. Тогда еда будет просто невыносима», - считает медик.

Диетолог полагает, что человеку не следует пытаться запретить себе вкусное, если ему без этой пищи трудно.

«Вкусная пища делает нас гармоничнее, оказывает антидепрессантный эффект, повышает наше настроение, мы уходим от избыточной тревоги, мы становимся более коммуникабельными, дружелюбными, появляется больше способностей к обучению», - рассказал специалист.

По его мнению, человеку лучше попытаться найти то количество этой столь важной для него пищи, которое даст возможность «жить долго и счастливо» без вреда для здоровья.