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Пашинян подает в отставку для проведения парламентских выборов в Армении

Иван Линдеманн
10:05 25.04.2021
При этом он продолжит выполнять обязанности в полном объеме. Также Пашинян сообщил, что будет выдвигаться в премьер-министры.
Пашинян подает в отставку для проведения парламентских выборов в Армении
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Никол Пашинян подает в отставку, чтобы провести в Армении внеочередные парламентские выборы. Об этом сам премьер-министр страны заявил в телеобращении, которое опубликовано на его странице в Facebook.

«Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов сегодня я подаю в отставку», - сказал он.

При этом, уточнил Пашинян, он продолжит выполнять обязанности до внеочередных выборов парламент в полном объеме. Также он сообщил, что будет выдвигаться в премьер-министры.

«Если народ решит, что я должен уйти с поста премьера, я исполню его волю, а если захочет, чтоб я продолжил работу на посту премьера, я также исполню волю народа», - добавил действующий глава кабмина.

Согласно Конституции Армении, чтобы распустить парламент, премьер страны должен уйти в отставку. Внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Противники Пашиняна уже несколько месяцев проводят уличные митинги с требованием смены власти в стране.

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