Президент Индонезии объявил о гибели пропавшей у берегов Бали подлодки

Президент Индонезии Джоко Видидо объявил о гибели индонезийской подводной лодки Nanggala, на борту которой находилось 53 человека. Поиски субмарины продолжались несколько дней, в результате выяснилось, что она затонула и раскололась на части.

«В субботу я получил доклад от командования ВМС о том, что подлодка утонула», - заявил в специальном видеообращении Видидо в воскресенье, 25 апреля.

Он подчеркнул, что весь народ Индонезии сожалеет о трагедии, а члены экипажа подлодки были «патриотами, охранявшими суверенитет страны». Президент пообещал направить на поиски останков субмарины лучшие средства.

Подводная лодка Nanggala пропала 21 апреля примерно в 90 километрах от острова Бали во время учений. Около трех часов ночи капитан запросил разрешение на погружение и через час выпустил боевую торпеду. Последний контакт со штабом состоялся в 04.25. После этого судно потеряло источник питания, опустилось на 700 метров и исчезло со всех радаров. В ходе поисков субмарины удалось обнаружить ее обломки, в том числе части выпрямителя торпед, баллон со смазкой, который, предположительно, использовали для перископа, а также молитвенные коврики.

Причины происшествия пока неизвестны. По одной из версий, на подлодке мог произойти сбой электроснабжения.