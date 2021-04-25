В России за сутки выявили 8 780 новых случаев заражения COVID-19

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 8 780 новых случаев коронавируса в 83 регионах. У 13,3% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от COVID-19 за сутки удалось 7 540 россиянам, скончались - 332.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 2 526 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 701 новый случай COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 611. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области, республике Тыве(2) и Ненецком автономном округе (1), а в Еврейской автономной области и на Чукотке их вообще не обнаружено.

Напомним, что накануне сообщалось о 8 828 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 4 762 569. За весь период зафиксировано 108 232 летальных исхода, выздоровели 4 388 008 человек.