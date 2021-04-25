Священник разъяснил, можно ли выбрасывать освященные ветви вербы

Освященные ветви верб хранят в красному углу, рядом с иконами в течение года, в других случаях их можно выбросить или сжечь. Об этом рассказал православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Один из главных праздников православных христиан - Вербное воскресенье или праздник Входа Господня в Иерусалим - в 2021 году отмечается 25 апреля. После него начнется Страстная седмица, которая завершится 2 мая светлой Пасхой. Накануне Вербного воскресенья принято освящать ветви вербы.

Освящение вербы - это великорусская традиция, так как в нашем климате ничего расцветшего в это время еще нет, пояснил Первозванский. На самом деле праздник называется неделей Ваий, где неделя означает воскресенье, то есть неделей пальмовых ветвей или цветоносной неделей. Как гласит Евангелие, когда Господь въезжал в Иерусалим, люди подстилали ему под ноги ветки пальм, размахивали ими - приветствовали как царя. Но так как в России пальмы как правило не водятся, принято освящать вербы, отметил священнослужитель.

По его словам, освящая что-то, люди посвящают этот предмет Богу. При этом никаких особых предписаний, как обращаться с ветвями после освящения, не существует, сказал Первозванский.

«Я бы не стал, конечно, ими подметать пол в туалете. Лучше благоговейно к ним относиться. Как правило, освященными ветвями верб весь год остается украшен красный угол. Если нет желания эти ветви оставлять, их можно выбросить или сжечь», - заключил священник.

Ранее преподаватель Ольга Неродько рассказала, как верующему человеку следует провести Вербное воскресенье.