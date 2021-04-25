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Православные отмечают Вербное воскресенье: что разрешено верующим в этот день

Роман Захаров
03:17 25.04.2021
После Вербного воскресенья у православных христиан начинается Страстная седмица - последняя неделя перед Пасхой.
Православные отмечают Вербное воскресенье: что разрешено верующим в этот день
© Фото: pixabay
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В 2021 году один из главных праздников православных христиан - Вербное воскресенье - выпал на 25 апреля. После него начнется Страстная седмица, которая завершится 2 мая светлой Пасхой.

О том, что можно делать в Вербное воскресенья верующим и какие существуют народные поверья, связанные с этим днем, в беседе с «МК» рассказали эксперты и религиозные деятели.

Так, историк и публицист Илья Васильев раскрыл журналистам подробности возникновения праздника, а также сообщил, что символизируют собой ветки вербы.

«Вербное воскресенье - один из двенадцати главных христианских праздников. Для христиан он одновременно и радостный, и грустный. По преданию, в этот день Христос триумфально вошел в Иерусалим. Народ ликовал, встречая его как Мессию, своего спасителя. Перед ним в знак высшего уважения устилали дорогу пальмовыми ветками (в России пальмы не растут, поэтому их заменили веточками вербы). Но уже через три дня Христа предали, а позже та же самая толпа, что преклонялась перед ним, кричала на площади: “Распни его!”», - объяснил специалист.

Освятить пучок вербы в Вербное воскресенье и принести его домой, по словам Васильева, является старинной русской традицией. Также он утверждает, что верба, помимо пальмовых ветвей, символизирует снисходительность и доброту Христа к человеческим слабостям.

«Как Бог, он не мог не знать, что его ждет. Он предвидел, что ликующая толпа вскоре его предаст и распнет. Но он все равно принес себя в жертву ради спасения людей», - добавил эксперт.

Историк отметил, что в этот день православные христиане должны искренне простить друг друга за все обиды, поскольку «без прощения и любви человеческое сердце пусто и никакие обряды и молитвы пользы ему не принесут».

Вместе с тем существует много поверий, связанных с Вербным воскресеньем. Например, считается, что если съесть несколько пушистых почек дерева в этот день, то можно улучшить здоровье и получить удачу. Еще есть обычай пересаживать в Вербное воскресенье комнатные цветы - для привлечения богатства. Правда, если такой цветок завянет, то, согласно поверью, и богатство из дома уйдет. Некоторые люди используют ветки освященной вербы, как оберег от нечистой силы.  

«Все это суеверие, и к настоящей вере не имеет никакого отношения», - объяснила преподаватель воскресной школы Ольга Неродько.

Кроме того, она рассказала, могут ли верующие работать в Вербное воскресенье и в другие крупные христианские праздники.

«Новоначальные верующие часто задают вопросы нашему батюшке, можно ли работать в дни великих христианских праздников. Отец Александр всегда в таких случаях отвечает: смотря о какой работе идет речь. Если вы всю неделю ленились, а в воскресенье затеяли уборку дома, то ничего хорошего в этом нет - праздничный день нужно было освободить от всех будничных дел, чтобы посетить службу в храме. Но если вы обязаны в этот день идти на работу, значит надо спокойно выполнять свой профессиональный долг. Христос тоже лечил больных в субботу и даже воскресил из мертвых Лазаря, хотя иудеям строго воспрещалось что-либо делать по субботам, и фарисеи вменили ему нарушение этих правил в вину на суде», - сообщила преподаватель.

Ольга Неродько добавила, что верующему человеку лучше начать утро Вербного воскресенья с посещения храма. Но, в зависимости от обстоятельств, на службу в церковь можно сходить и накануне вечером, заранее подать записки о поминовении усопших родных и близких, и помолиться о здравии, спасении и благополучии живых.  

Говоря о праздничном столе на Вербное воскресенье, специалист сообщила, что, по уставу православной церкви, в этот день разрешается есть рыбу и пить красное вино, но умеренно. А накануне, в день Лазаревой субботы, можно подать на стол икру.

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