Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле

Премьер-министр Армении Никол Пашинян формально подаст в отставку в апреле для проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом заявил он сам во время встречи с жителями Армавирской области страны.

«Да, в ближайшее время, в апреле я подам в отставку, не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы. За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра», - сообщил глава армянского правительства.

Согласно закону Армении, выборы будут назначены в том случае, если парламент два раза не изберет премьера после отставки действующего руководителя кабмина. В этом случае Пашинян продолжит исполнять обязанности премьер-министра.

Ранее Никол Пашинян назвал дату проведения парламентских выборов в Армении. По словам премьера, они пройдут 20 июня этого года.