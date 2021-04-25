Артиллеристы показали стрельбу из РСЗО «Торнадо-Г» без ручной наводки

В саратовском 631-м учебном центре боевого применения артиллерии специально для программы «Военная приемка» продемонстрировали, как ведется стрельба из РСЗО «Торнадо-Г» без ручной наводки, а только через введение координат и взаимодействие с машиной управления.

Теперь вместо ручной наводки установки водителю достаточно отправить координаты цели для машины управления, а затем ввести число запускаемых в данный момент ракет и нажать кнопку «Пуск». После этого начнется залп по заданному сектору определенным количеством боеприпасов.

РСЗО «Торнадо-Г» принята на вооружение в 2014 году, она пришла на смену классическому «Граду». Пакет направляющих боевой машины состоит из сорока пусковых труб калибром 122-миллиметров, что позволяет использовать реактивные снаряды как «Торнадо-Г», так и системы «Град».