В стране и мире Управляя «Торнадо»: артиллеристы рассказали о новых машинах контроля залпов Владимир Расходчиков Командир машин управления РСЗО «Торнадо-Г» рассказал о новых принципах наведения и артиллерийской стрельбы. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В саратовском 631-м учебном центре боевого применения артиллерии продемонстрировали работу машин управления РСЗО «Торнадо-Г». Командир учебного взвода подготовки комплексов машин управления Александр Майоров показал в программе «Военная приемка» внутреннее устройство новейшего отделения управления огнем. «Новизна этой машины в том, что она облегчает нам работу. Полностью автоматизировано все, процессы прорабатывает именно электронно-вычислительная машина. Начиная от места стояния перед маршем, до выполнения огневых задач», - рассказал командир. Также Александр Майоров отметил, что использование электронных вычислений и проверка введенных координат целей машиной позволяет увеличить точность и сократить расход снарядов РСЗО «Торнадо-Г». «Все координаты мы отправляем отсюда на боевые машины, они их подтверждают. И тем самым мы, спрашивая их наведение, контролируем их, как они наведены в цель, точно или неточно», - объяснил сотрудник учебного артиллерийского центра. Данные комплексы могут получать информацию одновременно от шести РСЗО «Торнадо-Г», которые могут работать синхронно, или же как шесть отдельных огневых позиций. Это стало возможным благодаря оснащению комплексов «Торнадо-Г» современными средствами автоматизации и анализа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика