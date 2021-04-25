Названа возможная опасность семечек

Семечки являются очень калорийным продуктом и могут привести к обострению заболеваний желудка. Об этом заявила эндокринолог Татьяна Бочарова.

«То, что от семечек бывает аппендицит, – это миф. Но живот, действительно, может разболеться, только по другой причине. В подсолнечных семечках высоко содержание жиров – более 50 граммов на 100 граммов продукта – и если у вас язва, гастрит, а вы регулярно щелкаете семечки, можно спровоцировать эти заболевания», - сказала она.

Кроме того, специалист добавила, что семечки являются очень калорийным продуктом.

«100 граммов – это 550 калорий, что равноценно плитке шоколада. Проблема в том, что как полноценная еда они не воспринимаются, и способствуют набору лишнего веса», - объяснила Бочарова.

В семечках присутствует много клетчатки, витаминов группы B, А и Е, магния, который необходим для нормального функционирования сердца и нервной системы. Это продукт врач рекомендовала есть в сыром виде, так как в семечках, подверженных обжариванию, накапливается канцероген.

«Употреблять семечки каждый день можно, но в небольшом количестве – не более 30 граммов», –заявила врач.

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