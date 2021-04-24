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Диетолог назвала максимально допустимое количество белка в сутки

Анна Касаткина
07:40 24.04.2021
Переизбыток этого вещества может нанести вред организму.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay
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В обычной жизни норма белка составляет от 0,8 до 1,1 граммов на килограмм массы тела, при интенсивной физической нагрузке это количество может быть увеличено до двух граммов. Переизбыток белка грозит нагрузкой на почки, рассказала «Звезде» врач-диетолог Ольга Шмелева.

«В обычной жизни норма белка - это от 0,8 до 1,1 грамм на килограмм массы тела, если без интенсивной физической нагрузки, как мы обычно живем... Если идет какая-то физическая нагрузка, причем регулярная - каждый день в спортзале, есть цель накачать мышечную массу, то можно поднять до двух грамм на килограмм. Больше - это уже действительно нагрузка на почки», - пояснила она.

Шмелева уточнила, что для набора мышечной массы нужно обязательно сочетать умеренный переизбыток белка с тренировками, иначе такое питание не принесет организму ничего, кроме вреда.

Ранее диетолог перечислил продукты, богатые «гормоном радости».

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