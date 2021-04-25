Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Войска Северного флота вернулись с учений в Арктике

Иван Линдеманн
10:02 25.04.2021
Как рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, моряки Северного флота успешно справились с поставленными задачами.
Войска Северного флота вернулись с учений в Арктике
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Боевые корабли, подлодки, суда обеспечения, а также подразделения береговых частей и войск ПВО Северного флота вернулись в места дислокации после учений в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

В межвидовых маневрах по разрешению кризисных ситуаций в регионе участвовали более 20 кораблей и судов Кольской флотилии. Также в море были задействованы две корабельные тральные группы в составе морского тральщика «Владимир Гуманенко», базовых тральщиков «Коломна», «Ельня», «Ядрин» и «Соловецкий юнга». Участвовали в маневрах и малые ракетные корабли «Айсберг» и «Рассвет». Кроме того, в море действовали корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Снежногорск», «Брест» и «Юнга», подводные лодки и фрегат «Адмирал флота Касатонов».

Как рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, моряки Северного флота успешно справились с поставленными задачами. В настоящее время силы и войска СФ переведены на повседневный режим службы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:05 В стране и мире
Пашинян подает в отставку для проведения парламентских выборов в Армении
06:23 В стране и мире
Ниже нуля: в Москву и Подмосковье придут ночные заморозки
05:50 В стране и мире
Глава СК РФ взял на контроль дело об отравлении детей под Пензой
01:08 В стране и мире
Десятки жертв: в больнице для больных COVID-19 в Багдаде прогремел взрыв
02:32 В стране и мире
Видео
Огромный провал: опубликованы кадры с места схода грунта в Нижегородской области
Популярное
Популярное
Врач назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
Россиянам рассказали, что делать при совпадении отпуска с нерабочими днями
Видео
Второе выступление в новом сезоне: какие песни представят участники «Новой звезды»
Видео
Через брод и колючую проволоку: как проходит «Гонка Героев» в Подмосковье
Названа главная ошибка при приготовлении шашлыка
Ученые рассказали, как вернуть обоняние после коронавируса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.