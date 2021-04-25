Войска Северного флота вернулись с учений в Арктике

Боевые корабли, подлодки, суда обеспечения, а также подразделения береговых частей и войск ПВО Северного флота вернулись в места дислокации после учений в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

В межвидовых маневрах по разрешению кризисных ситуаций в регионе участвовали более 20 кораблей и судов Кольской флотилии. Также в море были задействованы две корабельные тральные группы в составе морского тральщика «Владимир Гуманенко», базовых тральщиков «Коломна», «Ельня», «Ядрин» и «Соловецкий юнга». Участвовали в маневрах и малые ракетные корабли «Айсберг» и «Рассвет». Кроме того, в море действовали корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Снежногорск», «Брест» и «Юнга», подводные лодки и фрегат «Адмирал флота Касатонов».

Как рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, моряки Северного флота успешно справились с поставленными задачами. В настоящее время силы и войска СФ переведены на повседневный режим службы.