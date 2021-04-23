Армия Главнокомандующий ВМФ подвел итоги масштабного учения на Северном флоте Тимур Шерзад Всего было задействовано три десятка надводных коораблей, субмарин и катеров и проведено более 25 тактических учений. выполнено более полутора сотен упражнений. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов подвел итоги межвидовых командно-штабных учений, прошедших под его руководством на Северном флоте. «Отличительной чертой межвидового командно-штабного учения является тот факт, что оно проводилось по плану Главного командования ВМФ конкретно на Северном флоте. Такая дифференцированная практика впервые возобновлена с 2010 года и будет продолжена и далее. Будем проводить подобные учения ежегодно на каждом из флотов. Это позволит в полной мере и очень конкретно оценить как действия командований флотов, так и действия сил каждого из флотов и Каспийской флотилии в своей операционной зоне ответственности», - отметил Евменов. Евменов добавил, что главное внимание было обращено на обеспечение безопасности экономических объектов России в Арктической зоне, проведению спасательных операций и обороне морских коммуникаций. «Цели учения достигнуты», - подчеркнул главком ВМФ. Всего было задействовано три десятка надводных кораблей, субмарин и катеров и проведено более 25 тактических учений, выполнено более полутора сотен упражнений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика