Греция заявила о готовности принимать российских туристов с 19 апреля

Греция отменяет с 19 апреля карантинные правила для туристов из 32 стран, при условии, что путешественники пройдут вакцинацию или предоставят отрицательный тест на COVID-19. Жители стран Евросоюза, Великобритании, Сербии, Израиля, ОАЭ, и других стран больше не обязаны самоизолироваться при въезде в страну.

«Это первые шаги перед тем, как страна откроется для туристов 14 мая. Мы не ожидаем, что туристы начнут прибывать массово, но система должна быть протестирована. Ее нельзя включить за один раз, за одну ночь», - рассказали изданию The Guardian в греческом министерстве туризма.

Министр туризма Греции Харис Теохарис совершил визит в Москву и встретился с главой Ростуризма Зариной Догузовой. В ходе встречи Теохарис подтвердил, что Россия вошла в список стран, чьи туристы смогут въезжать в Грецию.