В Чехии анонсировали выступление Земана с чрезвычайным обращением

Президент Чехии выступит в воскресенье, 25 апреля, с чрезвычайным телеобращением. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек.

«Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье 25 апреля 2021 года в 11.00 (12.00 мск) с чрезвычайным обращением, которое будут транслировать телеканалы TV Prima и CNN Prima News», - написал он в своем Twitter.

Ранее Овчачек заявил, что чешский лидер 25 апреля выскажется по поводу инцидента со взрывами в деревне Врбетице в 2014 году.

В настоящий момент Земан остается единственным чешским политиком, который пока еще официально не прокомментировал случившееся. В то же время премьер-министр страны Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек на минувшей неделе несколько раз заявляли, что глава государства поддерживает все меры, предпринятые ими в связи с инцидентом.

Ранее Прага обвинила российские спецслужбы в якобы причастности ко взрывам в Врбетице в 2014 году. После этого власти страны объявили о высылке 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и членов их семей. Москва ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов.