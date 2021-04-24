Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ узнали о планах ограничить ввоз чешского пива в Россию

Анна Касаткина
12:59 24.04.2021
Мера рассматривается как один из вариантов на высылку из Праги большого количества российских дипломатов.
СМИ узнали о планах ограничить ввоз чешского пива в Россию
© Фото: Meritt Thomas, Unsplash
Читайте нас на:

Россия может ограничить импорт чешского пива. Об этом со ссылкой на источники в госструктурах сообщает «Коммерсант».

Мера рассматривается как один из вариантов на высылку из Праги большого количества российских дипломатов. По данным издания, ограничения могут коснуться любой из категорий товаров чешского производства, однако при составлении черного списка российские власти будут исходить из принципа «не навредить себе».

Как заявил газете директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, возможный запрет на импорт пива из Чехии  станет «символическим уколом». Он уточнил, что всего 5% оборота пива и пивной продукции ввозится в страну из-за границы, в общем объеме импорта доля Чехии составляет около 10% в натуральном выражении. Из-за постепенного подорожания этого пива в рознице объем потребления в России чешского пива снижается - регулярно или время от времени его потребляют менее двух миллионов человек.

На прошлой неделе Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам в городе Врбетиц в 2014 году. После этого власти страны объявили о высылке 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и их семьи. Москва ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:23 В стране и мире
СМИ: пропавшая индонезийская подлодка затонула
13:01 В стране и мире
Отряд кораблей Балтийского флота завершил прохождение пролива Ла-Манш
12:20 В стране и мире
Видео
Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС
10:39 В стране и мире
В Кремле рассказали, кто станет новым «голосом» Парада Победы
09:09 В стране и мире
Видео
Россия закрывает часть акватории Черного моря для иностранных кораблей
Популярное
Популярное
Видео
Через брод и колючую проволоку: как проходит «Гонка Героев» в Подмосковье
Видео
Второе выступление в новом сезоне: какие песни представят участники «Новой звезды»
Видео
«С меня сошло семь потов»: корреспондент «Звезды» промаршировал в составе роты Почетного караула
Ученые рассказали, как вернуть обоняние после коронавируса
Мясников назвал самый опасный жир в теле человека
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.