СМИ узнали о планах ограничить ввоз чешского пива в Россию

Россия может ограничить импорт чешского пива. Об этом со ссылкой на источники в госструктурах сообщает «Коммерсант».

Мера рассматривается как один из вариантов на высылку из Праги большого количества российских дипломатов. По данным издания, ограничения могут коснуться любой из категорий товаров чешского производства, однако при составлении черного списка российские власти будут исходить из принципа «не навредить себе».

Как заявил газете директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, возможный запрет на импорт пива из Чехии станет «символическим уколом». Он уточнил, что всего 5% оборота пива и пивной продукции ввозится в страну из-за границы, в общем объеме импорта доля Чехии составляет около 10% в натуральном выражении. Из-за постепенного подорожания этого пива в рознице объем потребления в России чешского пива снижается - регулярно или время от времени его потребляют менее двух миллионов человек.

На прошлой неделе Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам в городе Врбетиц в 2014 году. После этого власти страны объявили о высылке 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и их семьи. Москва ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов.