Белый дом официально признал геноцид армян в Османской империи

Президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Об этом говорится в официальном сообщении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.

«Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, и обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали армянских интеллектуалов и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в ходе кампании уничтожения», – подчеркнул президент США.

По словам Байдена, цель заявления – не обвинять, а сделать все для того, чтобы произошедшее никогда не повторилось.

«Американский народ чтит всех тех армян, которые погибли в геноциде, начавшемся сегодня 106 лет назад», – добавил президент США.

Официальная реакция турецкой стороны на заявление о признании США геноцида армян Османской империей не заставила себя ждать. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу полностью отверг заявление Байдена о геноциде армян, назвав его популистским, написал об этом в своем Twitter.