Мясников назвал самый опасный жир в теле человека

Самый опасный жир находится в области живота. Об этом россиян предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, такой тип полноты часто приводит к серьезным болезням.

«Это не только наружный жир, это сальник. Это ведет к резистентности, нечувствительности к инсулину, диабету и так далее», - сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Мясников уточнил, если человек равномерно покрыт жиром, это не так опасно.

Ранее врач-диетолог Сергей Обложко сообщил, что любители легких перекусов рискуют набрать лишние килограммы и существенно подорвать здоровье. По его мнению, перекус на скорую руку формирует в сознании человека опасные пищевые стереотипы.