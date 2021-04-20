«Едят, не приходя в сознание»: врач объяснил опасность «промежуточных» приемов пищи

Любители легких перекусов рискуют набрать лишние килограммы и существенно подорвать здоровье. К такому выводу пришел врач-диетолог Сергей Обложко. По его мнению, перекус на скорую руку формирует в сознании человека опасные пищевые стереотипы.

«Иногда в течение дня люди едят, "не приходя в сознание", и совершенно этого не замечают: тут ухватил, там откусил, там еще что-то подъел. В итоге съедают большое количество еды с большой калорийностью, что-нибудь жирное, сладкое, соленое. И это опасный пищевой стереотип. С одной стороны, потому что это лишние калории, а с другой стороны, жирное и сладкое, например, может вызывать выброс инсулина, провоцирующий в дальнейшем большую тягу к еде», - заявил Обложко в интервью радио Sputnik.

Не идут на пользу перекусы даже полезными продуктами, предупредил он. Фрукты и ягоды, которые многими однозначно воспринимаются, как исключительно полезная еда, также могут провоцировать приступы переедания.

«В обиходе есть такая рекомендация: проголодался - съешь яблоко, чтобы отвлечься. По этому же механизму через 20 минут яблоко провоцирует повышенную тягу к еде. Если мы спросим человека, почему он так много съел, он скажет: "Потому что я безвольное чудовище". А после выяснится, что 20 минут назад он съел яблоко на голодный желудок. Фруктовые перекусы на голодный желудок достаточно опасны», - добавил диетолог.

По словам врача, необходимо выстраивать свое питание таким образом, чтобы за каждый прием пищи получать сбалансированное и полноценное количество полезных витаминов и микроэлементов.