Временного поверенного в делах РФ в США вызвали в Госдеп

Временный поверенный в делах России в США был вызван в Госдеп. Об этом сообщили в посольстве РФ.

Уточняется, что дипломат решительно отверг обвинения против Москвы в дестабилизирующих действиях.

«Сегодня российский временный поверенный в делах воспользовался встречей в Госдепартаменте, чтобы решительно отвергнуть беспочвенные обвинения против России в дестабилизирующих действиях в Евроатлантическом регионе», - сказано в заявлении дипмиссии в Twitter.

На прошлой неделе Джо Байден объявил о высылке из США 10 российских дипломатов. Москва ответила зеркально. Персонами нон грата были признаны 10 сотрудников американского посольства. Они должны покинуть территорию России до 22 мая.