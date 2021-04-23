Морщины и асимметрия лица: стоматолог рассказал об опасности неправильного прикуса

Неправильный прикус, а также возникший на его фоне гипертонус лицевых мышц, могут провоцировать появление морщин и даже асимметрию лица. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал стоматолог Алексей Антипенко.

«Если мы говорим о патологическом прикусе - это один разговор. Если мы говорим об изменении прикуса в результате потери зубов или их стираемости, то это другой. Если мы говорим об изменении прикуса в результате нарушения зубочелюстной системы, возникших в процессе жизни, например, потеря зубов за счет возраста или пародонтита, безусловно носогубные складки могут образовываться. Может уменьшаться высота нижней трети лица... Если мы говорим о новых модных течениях в эстетике, то здесь то же самое: очень модный провал щек достигается удалением задней группы зубов, особенно на верхней челюсти. Это шестые, седьмые зубы и, конечно, восьмые зубы. При гипертонусе могут быть небольшие морщины. Здесь может наблюдаться даже некоторая асимметрия, например, различная форма щек», - объяснил специалист.

При этом эксперт подчеркнул, что все эти проблемы можно легко решить, посетив стоматологическую клинику.

Ранее Алексей Антипенко назвал народное средство для отбеливания зубов. Также он сообщил, что магазинные отбеливающие пасты не могут дать нужного эффекта.