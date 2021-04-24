В РФ могут ввести электронные патенты для трудовых мигрантов

В России могут ввести патенты с электронным носителем информации для мигрантов, которые позволят осуществлять трудовую деятельность на территории страны. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ.

«Согласно федеральному закону "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", на территории субъекта России на основании соглашения о взаимодействии между федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и данным субъектом РФ может вводиться патент в форме карты с электронным носителем информации», - приводит ТАСС сообщение правоохранительного ведомства.

В МВД добавили, что сейчас для введения электронных патентов на работу для иностранцев готовится соответствующая нормативная база. Кроме того, ведется подготовка проектов приказов, касающихся внесения изменений в административный регламент Министерства внутренних дел по оформлению и выдаче патентов, утверждения типового соглашения между сотрудниками ведомства и уполномоченными региональными властями, а также разработка самой формы бланка патента с электронным носителем.

Несколькими днями ранее МВД РФ обратилось к государствам СНГ с требованием о возвращении их граждан, которые находятся в России на нелегальных основаниях, на родину. Сделать это российские правоохранители рекомендовали до 15 июня 2021 года.