Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В РФ могут ввести электронные патенты для трудовых мигрантов

Роман Захаров
05:48 24.04.2021
Сейчас для введения электронных патентов на работу для иностранцев готовится соответствующая нормативная база.
В РФ могут ввести электронные патенты для трудовых мигрантов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В России могут ввести патенты с электронным носителем информации для мигрантов, которые позволят осуществлять трудовую деятельность на территории страны. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ.

«Согласно федеральному закону "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", на территории субъекта России на основании соглашения о взаимодействии между федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и данным субъектом РФ может вводиться патент в форме карты с электронным носителем информации», - приводит ТАСС сообщение правоохранительного ведомства.

В МВД добавили, что сейчас для введения электронных патентов на работу для иностранцев готовится соответствующая нормативная база. Кроме того, ведется подготовка проектов приказов, касающихся внесения изменений в административный регламент Министерства внутренних дел по оформлению и выдаче патентов, утверждения типового соглашения между сотрудниками ведомства и уполномоченными региональными властями, а также разработка самой формы бланка патента с электронным носителем.

Несколькими днями ранее МВД РФ обратилось к государствам СНГ с требованием о возвращении их граждан, которые находятся в России на нелегальных основаниях, на родину. Сделать это российские правоохранители рекомендовали до 15 июня 2021 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:48 В стране и мире
В Кремле объяснили указ о мерах воздействия на недружественные государства
21:26 В стране и мире
Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия иностранных государств
20:58 Армия
Видео
Разрушительная сила: как снайперы ЗВО повышают квалификацию под Петербургом
18:55 Армия
Видео
Российские миротворцы уничтожили более 25 тысяч взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе
18:25 В стране и мире
Новак оценил сроки завершения строительства «Северного потока - 2»
Популярное
Популярное
Видео
«С меня сошло семь потов»: корреспондент «Звезды» промаршировал в составе роты Почетного караула
Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
Неопознанный объект нашли недалеко от места исчезновения подлодки ВМС Индонезии
Лидер группы Rammstein исполнил советскую песню на русском языке
Врач назвала опасные при высоком гемоглобине продукты
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.