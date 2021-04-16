В МВД потребовали от стран СНГ вернуть на родину своих граждан, нелегально находящихся в России

В Министерстве внутренних дел России обратились к государствам СНГ с требованием о возвращении их граждан, которые находятся в РФ на нелегальных основаниях, на родину. Сделать это полагается сроком до 15 июня 2021 года.

Как заявил замглавы МВД РФ Александр Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества, в настоящее время в России бесправно находятся на постоянной основе в общей сложности более миллиона нелегальных мигрантов. Прибыли они из Таджикистана, Украины, Азербайджана, Киргизии, Армении, Молдавии и Казахстана.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу», - заявил Горовой.

Ранее сообщалось, что в России будет создана единая информационная платформа для учета иностранных граждан, находящихся на территории страны. Система позволит иностранцам пользоваться информационными сервисами и получать государственные услуги в электронном виде.