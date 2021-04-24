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Эксперт назвал способ спасти утопленный смартфон

Роман Захаров
03:06 24.04.2021
Специалист категорически не рекомендовал сушить пострадавшее устройство с помощью фена.
Эксперт назвал способ спасти утопленный смартфон
© Фото: pixabay
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Несмотря на то, что современные смартфоны имеют достаточно хорошую защиту от влаги, бывают ситуации, когда это не спасает устройство. О том, что делать, если вы утопили дорогой гаджет, в беседе радио Sputnik рассказал аналитик популярного технологического агентства Илья Шатилин.

Специалист отметил, что длительное использование делает устройство более уязвимым: на его корпусе и экране появляются царапины, сколы и трещины. Эти повреждения, как правило, остаются незамеченными, однако из-за них влага может попасть внутрь. Если это случилось, то, по словам Шатилина, в первую очередь необходимо выключить устройство. При этом он категорически не рекомендовал пытаться высушить гаджет с помощью фена.

«Во-первых, вы можете феном задуть воду внутрь гаджета еще глубже. Во-вторых, под воздействием высокой температуры может пострадать пластиковый корпус», - объяснил эксперт.

В то же время он уточнил, что данный способ подходит для более старых мобильных телефонов, которые пользователь может самостоятельно разбирать и собирать. Но для современных неразборных устройств - этот вариант неприемлем.

«Смартфон следует положить в рис или в силикагель, поскольку они вытягивают влагу. Силикагель лучше, но вряд ли он есть у вас дома. Если оставить смартфон в рисе на сутки, то это может помочь», - дал совет Шатилин.

Но лучшим вариантом, по словам эксперта, будет сразу отнести устройство в сервис, поскольку «чем больше времени проходит после попадания воды, тем больше шансов, что повреждения станут необратимыми».

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