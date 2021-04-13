Эксперт рассказал, как увеличить срок службы ноутбуков

Цикл замены ноутбуков в России, согласно статистике, составляет порядка четырех лет. Однако его можно увеличить, если обратить особое внимание на то, чтобы аккумулятор никогда не разряжался полностью. Об этом заявил директор по стратегии и развитию медиа-проектов Дмитрий Рябинин.

Эксперт подчеркнул, что персональные компьютеры и ноутбуки сегодня пользуются чрезмерно высоким спросом на фоне пандемии COVID-19.

«Нельзя допускать полной разрядки ноутбука. Любой аккумулятор имеет ограниченное число циклов зарядки, и чем реже вы заряжаете аккумулятор, тем дольше срок службы. Вот такая простая математика», – передает радио Sputnik слова Рябинина.

Для продления срока службы ноутбука также следует обращать внимание на температурный режим. Так, например, популярные на сегодняшний день литий-ионные аккумуляторы достаточно плохо переносят высокие температуры.

«Оптимальная температура для работы ноутбука от плюс 10 градусов до плюс 30», - пояснил эксперт.

Хранить же ноутбук можно при температуре от -25 градусов до +45. Все выходящие за рамки этого диапазона значения могут нанести ущерб гаджету.