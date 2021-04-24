В Кремле рассказали о рабочем графике Путина на длинные майские выходные

В свете появления новых выходных дней в мае, рабочий график президента Российской Федерации Владимира Путина будет уточнен. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«График президента уточняется», - сказал он, отвечая на вопрос о влиянии указа о дополнительных выходных на рабочий график главы государства.

С предложением продлить майские праздники для жителей страны к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в таком разрыве между выходными днями специалисты видят определенные эпидемиологические риски - люди уезжают из города на общественном транспорте, затем возвращаются, выходят на работу, а затем в короткий промежуток времени этот цикл повторяется.

Из-за активных перемещений и контактов с большим количеством людей заболеваемость COVID-19 может вырасти, уточнила Попова. Президент согласился с приведенными доводами и 23 апреля подписал соответствующий Указ.