Волна гнева: психолог рассказала, как реагировать на агрессию коллег

Правильное дыхание позволит минимизировать негативные последствия от конфликта с коллегой по работе. Так считает психолог Алиса Метелина, которая в беседе со «Звездой» рассказала о правильном поведении в случае проявления агрессии в свой адрес.

«Многие советуют считать до 10 и это не просто так. В момент аффекта нас захлестывает волна гнева. Это хорошая эмоция, побуждающая к действию. С другой стороны, в гневе мы поступаем неадекватно. Нам нужна пауза. В этот момент мы можем лишнего наговорить, а нам потом работать с человеком», - предупредила Метелина.

Чтобы успокоиться, психолог советует взять небольшую паузу и не стремиться выяснить отношения с обидчиком немедленно.

«Гнев длится около 12 минут. Надо взять тайм-аут. Поможет дыхание, оно посылает сигнал в мозг о том, что все нормально. Мы дышим спокойно, равномерно и напряжение уходит, злость снижается, а мы чувствуем себя более уравновешенными и можем адекватно оценивать ситуацию», - уверена психолог.

Весьма действенным является дыхание по квадрату, когда вдох и выход чередуются с задержкой дыхания. Это успокаивает и приводит мысли в порядок, уверена Метелина.

«После этого надо озвучить то, что с вами так общаться нельзя. Рассказать, какие чувства и переживания вы при этом испытываете. После этого можно предложить свой вариант взаимодействия. Ваша задача - не выступать со встречной агрессией, а добиться блага для вашей психики и коллектива», - уверяет эксперт.

Сразу после конфликта и ответной реакции на него, с обидчиком лучше не контактировать. Психологи рекомендует увеличить дистанцию на некоторое время.

«Между вами есть напряжение и если вы будете мелькать друг перед другом, то взаимодействия по новым правилам не получится. На время сократите количество встреч и все конфликты решатся», - подвела итог эксперт.

В будущем, когда все проблемы будут озвучены и решены, с человеком, который вас задел можно будет выстраивать пусть не дружеские, но вполне рабочие отношения, уверена она.