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В Минобороны рассказали о ходе вакцинации от коронавируса в армии

Роман Захаров
23:56 24.04.2021
К настоящему моменту добровольную вакцинацию «Спутником V» прошли 660 285 человек, имеющих отношение к российской армии.
В Минобороны рассказали о ходе вакцинации от коронавируса в армии
© Фото: Tomislav Georgiev, XinHua, Globallookpress
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Первым компонентом препарата от коронавируса «Спутник V» привились более 660 тысяч российских военнослужащих, членов их семей и сотрудников гражданского персонала. Об этом говорится в распространенном Министерством обороны РФ бюллетене.

«Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооруженных силах России направлены на проведение массовой добровольной вакцинации военнослужащих и членов их семей, а также сотрудников гражданского персонала. К настоящему времени добровольную вакцинацию "Спутником V" прошли 660 285 человек», - информирует оборонное ведомство.

Ранее сообщалось, что в «52 консультативно-диагностическом центре» Министерства обороны РФ прививку от новой коронавирусной инфекции сделала армейская легкоатлетка Мария Ласицкене. Трехкратная чемпионка мира, двукратная победительница Всемирных военных игр, чемпионка Европы капитан прошла первый этап вакцинации от COVID-19 в пятницу, 23 апреля.

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