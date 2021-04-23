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Чемпионка мира в прыжке в высоту Мария Ласицкене сделала прививку от COVID-19

Роман Захаров
23:07 23.04.2021
Титулованная спортсменка привилась первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.
Чемпионка мира в прыжке в высоту Мария Ласицкене сделала прививку от COVID-19
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня, 23 апреля, в «52 консультативно-диагностическом центре» Министерства обороны РФ прививку от новой коронавирусной инфекции сделала армейская легкоатлетка Мария Ласицкене.

Трехкратная чемпионка мира, двукратная победительница Всемирных военных игр, чемпионка Европы капитан Мария Ласицкене прошла первый этап вакцинации от COVID-19.

«Скоро у меня начинается сезон, поэтому мы с тренером решили, что лучше я буду вакцинирована, не буду переживать и отвлекаться от подготовительного процесса. Естественно, я буду соблюдать все меры предосторожности, но психологически мне и моему организму будет проще», - прокомментировала она. 

По словам Ласицкене, после посещения КДЦ чувствует она себя хорошо.

«Верю, что мой организм без сюрпризов абсолютно спокойно перенесет прививку», - подчеркнула спортсменка ЦСКА.

Титулованная армейская легкоатлетка отметила, что каждый сам решает для себя на счет вакцинации.

«Каждый делает так, как считает нужным, тут самое правильное и верное - это тщательно обдумать важность и необходимость прививки для каждого. А решение каждый принимает сам, мы приняли вот такое», - заключила Мария.

Также 52 КДЦ МО РФ сегодня посетил и прошел первый этап вакцинации от новой коронавирусной заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, начальник отделения (международный спортивных связей) Георгий Журули и сотрудники международного отдела армейского Клуба. 

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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