ФСИН раскрыла обстоятельства трагической гибели руководителя главка по Забайкалью

Убитый вместе с руководителем главка Забайкальского управления ФСИН - гражданский человек и не является сотрудником службы. Об этом заявили в управлении ФСИН по Российской Федерации.

О трагедии сообщило региональное управление Следственного комитета. Все произошло во время охоты. Предположительно, в результате возникшего конфликта, руководитель главка ФСИН по Забайкалью был застрелен выстрелами из ружья. В ходе пальбы также погиб еще один человек.

«Информация о том, что второй погибший сегодня - начальник СИЗО-1 в Забайкалье, не соответствует действительности. Второй погибший - гражданский, к УФСИН не имеет отношения», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы организации.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется расследование. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Ведется осмотр и опрос очевидцев.