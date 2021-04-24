СМИ: глава управления ФСИН по Забайкалью был застрелен на охоте

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю Евгений Шихов погиб во время охоты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК региона.

«Сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», - говорится в официальном сообщении.

По предварительным данным, Шихов со знакомым приехал в одно из охотничьих хозяйств в Карымском районе. Как сообщают СМИ, находившийся на месте сторож, открыл по мужчинам стрельбу из дробовика. По предварительным данным, он был нетрезв. Сообщается,что Шихов скончался на месте происшествия, второй пострадавший – умер по дороге в больницу.

В СУСК пояснили, что возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.