В Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи Facebook и Instagram жалуются на сбои в работе социальных сетей. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает проблемы в работе популярных сервисов по всему миру.

Массовый сбой в Facebook произошел 9 апреля в 00:30 по московскому времени, в Instagram - в 00:32. На неполадки жалуются пользователи из России, стран Европы и СНГ.

Большинство пользователей Instagram (58%) столкнулись со сложностями с загрузкой контента, у подавляющей части пользователей Facebook (87%) возникли проблемы с работой сайта.